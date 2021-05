Gregoretti, Salvini: ho soltanto difeso la sicurezza del mio Paese

"Per il caso Gregoretti me la prendo soprattutto con il PD e il Movimento 5 Stelle, che perdono le elezioni ma provano a vincere in tribunale. Vogliono prendersi li' la loro rivincita". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a Tg2 Post su Rai Due in merito all'udienza a Catania sul caso Gregoretti in cui si decidera' su un eventuale processo nei suoi confronti: "Ho semplicemente difeso la sicurezza del mio paese. Se un cittadino italiano volesse andare in qualsiasi paese del mondo senza documenti - aggiunge il senatore - verrebbe fermato e spedito indietro, e quei ministri non sarebbero processati. Da meta' giugno saremo in tutta Italia - ricorda Salvini - per raccogliere firme su una riforma seria della giustizia e lo faremo insieme a un movimento distante da noi come quello dei Radicali".