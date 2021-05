Soldi per eliminare la baraccopoli di Messina, Musumeci: finalmente lo Stato fa la sua parte

"Finalmente lo Stato fa la sua parte! Ho ringraziato personalmente oggi a Roma il ministro per il Sud, nel corso di un cordiale incontro in cui abbiamo affrontato tante questioni relative allo sviluppo dell'Isola. A Mara Carfagna ho voluto presentare, in modo particolare, il compiacimento del governo regionale per il finanziamento a Messina delle risorse necessarie a cancellare la vergogna della baraccopoli cittadina.

Questa era la svolta necessaria attesa e il mio governo regionale assicura il proprio impegno per tutte le necessarie azioni condivise che Roma vorra' sollecitare". Lo dice in una nota il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci.

"Quello delle baracche a Messina e' sempre stato tra i capitoli piu' tristi. Tutta Italia oggi pero' ci guarda con occhi di riscatto e speranza. Abbiamo le carte in regola per chiudere la questione, grazie a chi ci crede da sempre. L'impegno in Parlamento per il territorio continua". Cosi' su Twitter il deputato messinese e questore di Montecitorio Francesco D'Uva.