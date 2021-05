Sospetti sull'appalto della spazzatura a Solarino, indagini della Procura

E' sotto la lente d'ingrandimento della Procura di Siracusa l'appalto dei servizi di igiene ambientale nel Comune di Solarino. A chiedere di fare luce sulla gara sospetta assegnata alla Ecos Srl di San Cipirello (Palermo), è stata la segreteria interprovinciale Catania - Siracusa della Fiadel (Federazione Italiana Autonoma dipendenti Enti locali). Secondo l'organizzazione sindacale, che ha presentato l'esposto al procuratore capo Sabrina Gambino ed al comando della Stazione carabinieri di Solarino, sarebbero state commesse irregolarità nell'aggiudicazione dell'appalto. La Commissione avrebbe dato il via libera alla Ecos l'1 novembre dello scorso anno, senza essere in possesso della polizza fidejussoria poi depositata il 25 gennaio di quest'anno, ovvero dopo 3 mesi dall'aggiudicazione dell'appalto. Il disciplinare d'incarico prevedeva che fosse presentata prima della gara. Altra segnalazione finita al vaglio della magistratura, è la mancata copertura assicurativa. La società palermitana non avrebbe inoltre presentato il fatturato globale degli ultimi tre anni, richiesto dal disciplinare, prima della gara. Sulla vicenda ci sono indagini in corso e la polizia giudiziaria avrebbe già acquisito i nomi dei componenti della Commissione che ha dato il via libera all'appalto.

Secondo quanto si apprende, alla gara non avrebbero partecipato aziende consolidate del settore, anche per il corrispettivo dell'appalto (quasi fuori mercato) passato dai 110 mila euro al mese di quello precedente a poco più di 70 mila euro attuali. Oggi la Ecos ha una forza lavoro di 14 dipendenti, uno in meno rispetto a prima. Gli operatori ecologici di Solarino vantano dall'azienda due mesi di stipendi. Ma questa è cronaca sindacale.