Campionato italiano di moto d'acqua, domani la prima tappa si corre a Catania

La prima tappa del Campionato Italiano moto d'acqua 2021 inizierà domani, alle 10, a Catania, nello specchio d'acqua antistante il lido "The Original Cucaracha" di viale Kennedy e terminera' domenica con le premiazioni dei piloti.

L'organizzatore di questa tappa e' un Consorzio di Associazioni sportive siciliane affiliate alla Federazione Italiana Motonautica, ovvero l'Asd Jet Club Sicilia e Asd Way of Life.

Il Campionato Italiano 2021, che vede iscritti oltre 200 piloti, riparte dunque dalla Sicilia.

"Siamo certi di aver centrato nel segno, perche' l'attivita' giovanile, fortemente voluta dal presidente federale, Vincenzo Iaconianni gia' dal 2014, sta facendo si' che il numero di adesioni fra i piu' giovani sia sempre in crescita. Tutte le societa' iscritte alla Fim si stanno organizzando per permettere ai loro giovani atleti di partecipare al campionato italiano, gareggiando assieme ai piloti del campionato senior", ha affermato Giorgio Viscione, presidente della commissione moto d'acqua Fim.