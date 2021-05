Acate, l’uccisione di “Pirricchiu”: il mistero della notte del 15 maggio 1921

Cento anni fa ad Acate, a quel tempo Biscari, il delitto di Vincenzo Ferlante, un simpatizzante fascista ucciso per uno scambio di persona da un militante comunista presente sulla scena del crimine, ma probabilmente incolpevole.

Le elezioni del 7 novembre 1920 avevano consegnato la maggioranza, nel Consiglio comunale, alla sinistra socialista, al cui interno la quasi totalità degli aderenti si riconosceva nella linea riformista di Filippo Turati, di Claudio Treves e di Giacomo Matteotti, mentre una piccola minoranza seguiva le idee massimaliste di Amedeo Bordiga e di Antonio Gramsci. In seguito alla scissione di Livorno, che determinò la nascita del partito comunista d’Italia, a Biscari i socialisti massimalisti aderirono alla linea rivoluzionaria comunista, alimentando gli scontri con gli uomini di opposte ideologie.

La lotta tra le opposte fazioni politiche fu così violenta, come in altri comuni del Ragusano, che degenerò nella notte del 15 maggio 1921, quando il Ferlante, un ardito della prima guerra mondiale, mentre scriveva su una facciata del municipio frasi minacciose contro il sindaco di sinistra, Vincenzo Manusia, fu raggiunto da un colpo di fucile sparato dalla villa comunale.

Per questo delitto fu condannato a vent’anni di carcere duro il simpatizzante comunista Giovanni Bongiorno, carrettiere, il quale come scrive il professore Piero Occhipinti nel libro “Biscari Primo ‘900”, “fu convinto” dal partito ad assumersi ogni responsabilità con la promessa che la sua famiglia sarebbe stata assistita e sostenuta.

Pare invece che a uccidere il Ferlante sia stato un altro militante di sinistra, Giuseppe Stracquadaino, immediatamente eclissatosi e rifugiatosi in Argentina, (il “vizietto” dei terroristi di qualsiasi colore di scappare dall’Italia).

Chiamato due volte per nome (Vicinzinu, Vicinzinu!) l’ex reduce si girò, divenne facile bersaglio, salvando inconsapevolmente la vita a Vincenzo Ottaviano, uno dei maggiorenti acatesi durante il regime, che grazie a una soffiata era stato fatto sparire prudenzialmente.

Giovanni Bongiorno, condannato a vent’anni, nel processo di appello ottenne uno sconto di pena di cinque anni e in seguito, per buona condotta, la sua detenzione fu ridotta a dieci anni. Rimesso in libertà, emigrerà in Argentina, dove farà con successo il commerciante. Ritornato ad Acate, morirà nel 1982. Inutilmente la famiglia chiese ad Autorità e partito un risarcimento e una riabilitazione ufficiale del congiunto, ma la richiesta si arenò perché era passato troppo tempo.

Giuseppe Stracquadaino, invece, rientrato ad Acate ad “acque calmate”, continuò a far politica (sarà anche sindaco nel 1961) fino alla morte avvenuta nel 1964, portando con sé, nella tomba, i misteri della notte del 15 maggio 1921.

Di Vincenzo Ferlante, 28 anni, si è perduta ogni traccia: al cimitero non si trova nemmeno il luogo della sepoltura, né i tanti acatesi che portano tale cognome sono in grado di fornire indicazioni. Un vero rompicapo, ma soprattutto un dimenticato della storia, morto da innocente per avere creduto ad un’idea (giusta o sbagliata che fosse). Dall’oblio della memoria emerge solo il suo soprannome, “Pirricchiu”, secondo qualche anziano "balzano"

Emanuele Ferrera

NELLA FOTO, il vecchio Municipio abbattuto ai primi del 900.