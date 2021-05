Modica, interventi della Polizia locale per due incidenti stradali: tre feriti

Nel pomeriggio di oggi la Polizia locale di Modica è intervenuta per rilevare due incidenti stradali che hanno fatto registrare tre feriti. Il primo si è verificato in via San Giuliano-Sant'Elena: un trattore, condotto da un 79enne, si è ribaltato. L'uomo è stato trasportato in ospedale da un'ambulanza del 118. A Modica Alta, tra viale Manzoni e via Angelo Musco, si sono scontrati un motociclo e un'auto. Entrambi i conducenti sono rimasti feriti. Al vaglio la dinamica dello scontro.