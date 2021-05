Sambuca di Sicilia, uomo di 73 anni muore schiacciato dal trattore

Un uomo di 73 anni e' morto nel tardo pomeriggio di oggi all'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca dove era arrivato in gravissime condizioni. Antonino Ienna, questo il nome della vittima, e' stato travolto dal trattore che manovrava per piccoli lavori nel suo appezzamento di terreno in contrada Balata, a Sambuca di Sicilia. A causa di una manovra errata il mezzo agricolo e' finito in un fossato e l'agricoltore ne ha perso il controllo, finendo schiacciato. Giunto in ospedale i medici non hanno potuto fare altro che constatarne la morte per i gravi traumi provocati dal peso del trattore. Per ricostruire la dinamica esatta dell'incidente sono in corso i rilievi dei carabinieri della stazione di Sambuca di Sicilia.