Scontro auto - Tir, due morti nel Cuneese

Due morti e un ferito in condizioni molto gravi. Tutti molto giovani. È il bilancio di un incidente avvenuto ieri sera a Savigliano nel Cuneese. Le vittime e il ferito - una ragazza diciannovenne - viaggiavano a bordo di una Renault Clio che si è scontrata con un camion lungo la provinciale 115, che da Savigliano va verso Vottignasco e Villafalletto, all'altezza della frazione Solere. Per le due vittime, entrambe giovani, non c’è stato nulla da fare: si chiamavano Alberto Mercurio, 23 anni di Valgrana e Deni Bellucci, 18 anni di Racconigi. A bordo dell'auto c'era - seduta accanto al conducente - c'era anche una ragazza di Carmagnola che è rimasta ferita in molto grave ed è stata trasportata in elicottero all'ospedale Santa Croce di Cuneo. La prognosi è riservata. Le condizioni sono giudicate critiche.

il Tir dopo l'incidente si è coricato su un lato della provinciale

È rimasto illeso l’autista del mezzo pesante - che ha 29 anni e abita a Busca, non distante dal luogo della sciagura - ma sotto sotto choc dopo lo scontro non è riuscito a chiarire con precisione la dinamica dell'incidente. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per estrarre le persone dall’auto mentre i carabinieri indagano sulle cause dello scontro. La provinciale resterà chiusa al traffico per alcune ore della notte per consentire ai tecnici della viabilità di rimuovere i detriti e mettere in sicurezza la strada.