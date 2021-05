Siracusa, era irreperibile: lo trovano in struttura ricettiva

Nella mattinata di ieri, Agenti delle Volanti della Questura di Siracusa, ricevuta una segnalazione dal servizio “Allogiati Web” della Questura aretusea, hanno rintracciato e denunciato un uomo di 38 anni che era stato registrato come ospite in una struttura ricettiva del capoluogo siracusano.

Sull’uomo pendevano due procedimenti penali per i reati di sostituzione di persona e violazione degli obblighi di assistenza familiare (in caso di scioglimento del matrimonio) in carico, rispettivamente, alla Procura della Repubblica di Cagliari e alla Procura della Repubblica di Catania.