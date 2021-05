Deve scontare 10 mesi ai domiciliari per droga: 20enne preso a Siracusa

Inoltre, nel pomeriggio di ieri, agenti della Squadra Mobile hanno eseguito un ordine per l’espiazione di una pena detentiva, in regime di detenzione domiciliare, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catania, nei confronti di Angelo Aglieco, 20 anni.

Il giovane è destinatario di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti per 10 mesi e 20 giorni di reclusione, in ordine a reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio, commessi a Siracusa e provincia dal mese di aprile al mese di agosto dell’anno scorso.