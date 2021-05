Siracusa, in fila all'hub per il vaccino: rimandati a casa per mancanza di dosi

A nulla sono valse le proteste di un centinaio di persone che questa mattina a Siracusa si sono viste negare il vaccino per gli over 50. Tutto è accaduto tra le le 9 e le 10, quando dopo le prenotazioni effettuate nella piattaforma nazionale, gli utenti dopo avere rispettato la fila, appena arrivati alla reception, sono stati rimandati indietro per mancanza della dose. "Mi hanno detto che non ci sono le dosi - afferma P.S. - e che questa mattina avrebbero inoculato soltanto le seconde dosi che erano state programmate. Se c'era questo disservizio - prosegue la donna - potevano evitarci di fare la fila". Oggi era attivo l'open day, quindi sarebbe stato possibile vaccinarsi anche per coloro che non avevano fatto le prenotazioni. Così si erano create due file: una per i prenotati, l'altra libera. Ma non hanno fatto i conti con le scorte dei vaccini. Al momento sulla vicenda nessuna nota ufficiale dell'Asp di Siracusa. Si registra un po' di tensione all'Urban Center di Siracusa dove avvengono le vaccinazioni contro il covid.