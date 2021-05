Violate regole anti covid, bar chiuso a Melilli per 5 giorni

I carabinieri della Compagnia di Augusta nell'ambito dei controlli anti covid hanno sanzionato 3 avventori trovati all’interno di un Bar Tabacchi nel comune di Melilli e, per tale motivo, è stata anche disposta la chiusura provvisoria dell’attività commerciale per 5 giorni. Altre 4 persone sono state sanzionate nel comune di Sortino poiché trovate all’interno di un’associazione culturale trasgredendo così alle disposizioni del divieto di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico.