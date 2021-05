Nel Cda di Olidata entra la giornalista di Milazzo Katia La Rosa

La storica azienda Olidata, leader nazionale nel settore dell’Information Technology, ha rinnovato il proprio Cda nominando sette consiglieri, tra cui la messinese Katia La Rosa. L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Olidata S.p.A, riunita, oggi, sotto la Presidenza di Riccardo Tassi, ha eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione, che

resterà in carica per i prossimi tre esercizi fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024. Oltre a La Rosa, sono stati eletti, Flavia Marzano, Maria Lamelas Godinez, Franco Gianera, Edoardo Colombo, Robert Hassan e Riccardo Tassi .

Katia La Rosa, nata a Milazzo, giornalista professionista, ha conseguito la laurea magistrale in scienze economiche con lode. La sua carriera è anche rivolta al mondo accademico, dove svolge il ruolo di docente di “teoria e tecnica della comunicazione di massa” e “sociologia generale” in atenei E- Learning. Specializzata nel settore dell’informazione pubblica e privata, negli anni, ha diretto la comunicazione ed il marketing di società nazionali – internazionali quotate e gestito l’informazione per il Senato della Repubblica. “Sono onorata del prestigioso incarico ricevuto – ha dichiarato la dott.ssa Katia La Rosa – affronterò questa sfida con determinazione, con l’obiettivo di contribuire al rilancio di una società storica simbolo della tecnologia made in italy. In un periodo in cui è stato imposto il distanziamento sociale è fondamentale supportare il processo di digitalizzazione del nostro Paese”.