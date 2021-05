Pallanuoto, l'Ortigia senza il mancino Gallo incassa una sconfitta a Trieste

Nell'andata della finale per il quinto posto di serie A1, la Pallanuoto Trieste batte la Canottieri Ortigia 13-10, al Polo Natatorio "Bruno Bianchi" di Trieste. Parte forte la squadra di casa con la tripletta di Bini. L'Ortigia, priva del suo mancino Gallo, stenta a concretizzare le molte occasioni che costruisce in attacco (alla fine 6/15 con l'uomo in piu' e uno dei due rigori falliti) cosi' la squadra di Bettini ha gioco fin troppo facile. A meta' del terzo tempo Trieste e' ancora avanti di tre gol (10-7). Nel quarto Oliva para un rigore a Rossi, che insieme a Napolitano e' il miglior marcatore dei siracusani (7 gol in due). Finisce con il terzo gol personale di Rossi ad un secondo dalla sirena. Il ritorno il 22 maggio a Siracusa.