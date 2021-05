L'appalto dei rifiuti a Solarino, l'Asp ordinò la chiusura del Centro raccolta

Emergono nuovi elementi sul contenzioso che si è aperto tra i lavoratori del settore ecologia di Solarino, l'amministrazione comunale ed il sindacato, la Fiadel Siracusa-Catania. Ieri abbiamo pubblicato che la Fidel ha presentato un esposto alla Procura di Siracusa per presunti illeciti sull'assegnazione della gara. Si è anche appreso che l' Asp due settimane fa ha effettuato un sopralluogo nella sede di Solarino di via Donizzetti e nel Centro comunale di raccolta, dopo una denuncia del sindacato. Il risultato è stato quello della chiusura di due giorni del deposito e del Ccr per la mancanza degli estintori. Anomalie, inoltre, sarebbero state riscontrate nelle buste paga dei 14 operatori ecologici di Solarino, vicenda che potrebbe arrivare sul tavolo del giudice del lavoro, qualora l'azienda non corra ai ripari. Intanto la Ecos deve pagare due mesi di stipendi ai lavoratori.