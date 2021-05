Morta Letizia Magnano, gestì Enel sì di Solarino e Floridia

Sono stati celebrati oggi pomeriggio nella Chiesa della Madonnina di Solarino, i funerali di Letizia Magnano, 58 anni, madre di due figli. Secondo quanto si apprende la donna era stata sottoposta ad un intervento chirurgico all'ospedale 'Di Maria' di Avola. Il suo quadro clinico, però, si sarebbe aggravato ed il suo cuore ha cessato di battere. Letizia Magnano erano conosciuta a Floridia e Solarino per. avere gestito in passato il Punto di Enel Sì, anche a Siracusa. La donna viveva e abitava a Solarino, dov'era conosciuto. La sua scomparsa ha destato commozione tra i solarinesi. Ai funerali ha partecipato anche il figlio Damiano arrivato dall'estero dove si trovava, mentre la sorella Roberta era in paese. Il rito funebre è stato officiato da padre Daniele Lipari.