Pallanuoto, il Brescia strapazza la Telimar Palermo: lombardi in fin ale con Pro Recco

La Pro Recco e AN Brescia sono le finaliste del campionato 2020-2021. Dopo il successo a Punta Sant'Anna dei liguri che travolgono 19-4 la Rari Nantes Savona, gia' battuta all'andata 16-4, alla Mompiano l'AN Brescia regola la Telimar Palermo 13-6. Marziali su rigore risponde al gol di Vlachopoulos in avvio. Di nuovo Vlachopoulos, Renzuto e Gitto spingono i compagni a +3. Per tre quarti di gara Brescia riesce a gestire il vantaggio; Palermo fa di tutto per non allontanarsi troppo. A fine terzo Brescia e' avanti 9-5 e nel quarto, approfittando del calo di attenzione dei palermitani, allunga con 3-0 negli ultimi minuti. Vlachopoulos fa 4 gol personali. Pro Recco e AN Brescia sono finaliste consecutivamente dal 2013 ad oggi, nelle ultime otto edizioni del massimo campionato.