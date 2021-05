Ciclismo, Giro d'Italia: per Vincenzo Nibali ottava tappa tutta da dimenticare

"Per me il Giro era iniziato in salita e oggi me ne sono successe di tutti i colori: ho bucato e cambiato bici, sono scivolato in curva e ho un po' di escoriazioni. Purtroppo quando deve andar male va cosi'". Queste le parole di Vincenzo Nibali al termine dell'ottava tappa del Giro d'Italia 2021. "Per la squadra pero' sta andando bene - ha osservato il messinese del Team Trek-Segafredo ai microfoni della Rai - Ciccone ha dimostrato di avere una bella gamba, una bella condizione, quindi andiamo avanti cosi'".