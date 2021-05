Danneggiamento, arrestato a Noto: deve scontare 9 mesi di carcere

I Carabinieri della Stazione di Noto hanno tratto in arresto Giovanni Bona, 29 anni, colpito da un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Bologna per un danneggiamento commesso nella città delle due torri nel 2012.

Bona dovrà scontare la pena complessiva di 9 mesi di reclusione, divenuta definitiva dopo la conclusione del processo.

L’uomo, già conosciuto e ricercato dai Carabinieri, si è costituito ieri mattina alla Stazione Carabinieri di Noto ed è stato condotto presso la Casa Circondariale “Cavadonna “ di Siracusa, dove permarrà per tutta la durata della pena.