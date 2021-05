Lega Sicilia denuncia: note della segreteria da posta elettronica "farlocca"

"Caselle di posta elettronica "farlocche" per trasmettere comunicati stampa a nome di Lega Sicilia per Salvini Premier". E' la denuncia della segreteria regionale della Lega a proposito di comunicati stampa che non sono da ricondurre alla segreteria regionale della Lega Sicilia. Nella nota-denuncia si precisa che gli unici domini ufficiali riconducibili alla segreteria regionale sono quelli che terminano con @legasicilia.com e @legasicilia.net .

La nota avvisa che le comunicazioni, di qualsiasi genere, da parte di account con domini differenti da quelli citati in precedenza, anche se contenenti i termini "legasicilia" ma con domini @gmail @hotmail @virgilio ecc, non sono account ufficiali. La segreteria della Lega Sicilia, in questo caso, si rivolgerà alle competenti autorità giudiziarie.