Modica, Consiglio comunale all'insegna della collaborazione tra maggioranza e opposizione

A parte le scintille finali tra il sindaco, Ignazio Abbate, e il consigliere comunale del M5S, Marcello Medica, l'ultimo consiglio comunale di Modica ha visto la condivisione degli argomenti in agenda tra maggioranza e opposizione. L'unica nota stonata, il battibecco tra sindaco e consigliere pentastellato sul caso del Tribunale di Modica, conclusosi, comunque, con l'approvazione della mozione proposta dal Comitato Pro Tribunale di Modica sulla necessità di utilizzare il Palazzo di giustizia di Modica al servizio del Tribunale di Ragusa.

È stato segnalato dal Consigliere, Marcello Medica, che l’assenza di un nuovo addetto stampa del Comune non garantisce un’adeguata informazione ai cittadini su quanto avviene in Consiglio Comunale, auspicando al più presto una soluzione del problema, così come dell’assenza dello streaming in aula. Il Consigliere, Mommo Carpentieri, ha invece sollevato nuovamente la grave ed annosa questione relativa all’inaccessibilità dei loculi delle confraternite presso il cimitero monumentale e il miglioramento della qualità dei pasti della mensa scolastica, dopo la denuncia dei giorni scorsi. Infine, il Consigliere Tato Cavallino, ha chiesto lumi sulla consegna del campetto di Treppiedi Nord.

Si è passati quindi all’ordine del giorno, che ha visto la trattazione di due interrogazioni del Consigliere Cavallino e del Consigliere Medica, rispettivamente, sulla mancata piena attivazione del sistema PagoPA, che le norme rendono obbligatorio per le pubbliche amministrazioni già da qualche mese e sul mancato raggiungimento della soglia di raccolta differenziata del 65% prevista dalla legge e nel contratto con la società che fornisce il servizio, con conseguente perdita di contributi premianti, previsti per i Comuni della Regione, quantificati per Modica in 800 mila euro.

È stata poi illustrata dal Consigliere, Filippo Agosta, una mozione dall’alto valore simbolico e morale, proposta da M5S, Modica 2038 e PD, per manifestare solidarietà e condivisione all’attivista e ricercatore egiziano, Patrick George Zaki; un ragazzo che si trova ingiustamente detenuto per aver difeso le minoranze, esprimendo critiche al governo del proprio paese. Su tale mozione si è registrata l’ampia condivisione di tutto il Consiglio e del Sindaco. Il punto è passato all’unanimità ed oltre alle manifestazioni di solidarietà è stato impegnato il Sindaco a conferire a Zaki la cittadinanza onoraria.

Ha visto l’astensione di alcuni Consiglieri la successiva mozione sulla situazione del P.R.G. a Modica, in cui il Consiglio Comunale, con i voti della Maggioranza, invita l’Amministrazione a promuovere la revisione del D.D.G. di approvazione del Piano ed eventualmente anche alla revisione dello strumento per presentare in Consiglio una proposta più organica. I Consiglieri di Minoranza si sono astenuti, considerando che quanto deliberato è già prerogativa del Sindaco e della Giunta, che stanno agendo con troppo ritardo.

In chiusura è stata approvata la mozione, proposta dal Comitato Pro Tribunale di Modica, per dare mandato all’Amministrazione di intervenire a tutti i livelli affinché il Tribunale di Modica sia riaperto con le finalità per le quali è stato concepito, quale sede distaccata del Tribunale di Ragusa.