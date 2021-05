Controlli anti covid a Catania, sciolti diversi assembramenti

Nel corso dei servizi interforze serali e notturni predisposti dalla Questura di Catania, a seguito delle determinazioni assunte in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura, sono stati disciolti numerosi assembramenti presenti in particolar modo nelle vie del centro storico, con interventi equilibrati ma decisi del personale interforze che componevano i dispositivi presidiari. In particolare: alle ore 21:20 in piazza Currò la Polizia Locale segnalava alcune esuberanze da parte di gruppi di circa 30 giovani. All’immediato intervento delle Forze di Polizia seguiva il repentino allontanamento dei predetti. alle ore 21:30 in via Auteri veniva disciolto un assembramento di circa 100 persone; alle ore 21:45 in via S. Orsola veniva disciolto un assembramento di circa 80 persone; alle ore 22:45 in via Gemmellaro veniva disciolto un assembramento di circa 100 persone;

alle ore 23:00 in via S. Orsola veniva disciolto un assembramento di circa 80 persone.