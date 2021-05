Catania, bruciato il pulmino dei 'Briganti': solidarietà della Cgil

La Cgil di Catania in una nota esprime "profonda solidarietà ai volontari de 'I Briganti' di Librino e ai loro giocatori di rugby, che stanotte hanno dovuto fare i conti con un vero e proprio attacco incendiario che ha distrutto il loro pulmino. Il sindacato lancia anche una sottoscrizione pubblica per l'acquisto di un nuovo mezzo da consegnare presto a 'I Briganti' appellandosi alla solidarieta' concreta dei cittadini e delle associazioni catanesi. Nelle prossime ore saranno comunicate le coordinate. La segreteria della Camera del Lavoro segnala inoltre all'amministrazione comunale l'esigenza che ad una risorsa socialmente e culturalmente preziosa come quella de 'I briganti' venga salvaguardata con tutte le risorse possibili. La sicurezza e' un bene prezioso a tutti i livelli, ma lo e' ancora di piu' nei quartieri che lottano ogni giorno per sconfiggere la pressione mafiosa anche pagando costi di sacrifici personali e quotidiani".