Ragusa, la Compagnia Godot riparte dal piccolo teatro alla "Maison"

La Compagnia G.o.D.o.T. di Ragusa, diretta da Vittorio Bonaccorso e Federica Bisegna, a seguito dell'avvio della zona gialla anche in Sicilia, è la prima in provincia di Ragusa a rimettersi in moto e inaugura la “Maison Godot” il piccolo teatro che ha realizzato durante la pandemia e che adesso diventa un nuovo spazio culturale a disposizione della città. Si trova all’interno della sede della storica compagnia ragusana, in via Carducci, 273, dove si svolgono anche i laboratori teatrali per bambini, ragazzi e adulti. Due fine settimana a maggio, pur sempre a distanza, tra gli attori e gli spettatori. Si riparte con uno spettacolo che ha ottenuto sempre uno straordinario successo: “L’attrice”, il one woman show che narra la tragicomica storia di Anastasia Goffredini, scritto e interpretato dall’attrice Federica Bisegna, con al pianoforte Alessio Barone e con la regia di Vittorio Bonaccorso. Una storia rivista e attualizzata in base ai tempi che tutti noi stiamo vivendo a causa della pandemia e che ha molto limitato proprio il lavoro degli attori. Ogni pomeriggio alle ore 19,30 nei giorni 21, 22, 23, 28, 29 e 30 maggio si aprono le porte di Maison Godot per accogliere gli spettatori e poco dopo si apre il sipario. E’ necessaria la prenotazione e il tesseramento in quanto per ogni turno possono entrare al massimo 25 spettatori così da garantire il distanziamento sociale. Ma la grande inaugurazione di Maison Godot prosegue anche a giugno, il 3, 4, 5 e 6 giugno, alle 20 con la messa in scena del divertente spettacolo “Crazy Boulevard - provini folli” .

NELLA FOTO, Vittorio Bonaccorso e Federica Bisegna