Siracusa, eventi di informazione nella Giornata internazionale contro l’omofobia

“L’OmoTransBiFobia non è un’opinione” è il titolo del mini documentario prodotto dall’associazione STONEWALL in occasione della Giornata internazionale contro l'omofobia, la lesbofobia la bifobia e la transfobia che si celebrerà il prossimo 17 maggio in tutto il mondo. A caratterizzare il filmato, che sarà trasmesso LUNEDI’ 17 maggio alle ore 17,00, in diretta sulla pagina Facebook e sul canale YOUTUBE dell’associazione, storie ed esperienze di attivismo lgbt dalla viva voce dei protagonisti, il presidente e la vice presidente di STONEWALL, ALESSANDRO BOTTARO e TIZIANA BIONDI ma anche approfondimenti e strumenti operativi suggeriti da ANDREA MALPASSO, psicologo e psicoterapeuta, coordinatore - gruppo di lavoro Psicologia LGBT+ Ordine Psicologi Regione Siciliana e EMMA LO MAGRO psicologa e psicoterapeuta - gruppo di lavoro Psicologia LGBT+ Ordine Psicologi Regione Siciliana, utili per comprendere sino in fondo e prevenire il ripetersi di episodi, spesso anche di natura violenta, a danno delle persone lgbt.