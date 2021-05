Ragusa, Comibleo: degrado al cantiere del Museo archeologico e lavori fermi da anni

“Ci hanno detto che i lavori avrebbero dovuto riprendere a breve. E, però, intanto, continuiamo a fare i conti con un cantiere abbandonato da anni. E non va bene”. Sono i rilievi che arrivano da Franco Mallia, Andrea Ottaviano e Paolo Ucchino, promotori di Comibleo, a proposito del cantiere che sorge lungo la circonvallazione, relativo al museo nell’ex convento di Santa Maria di Gesù, museo che il comitato auspica possa essere intitolato all’illustre Antonino Di Vita che tanto lustro ha dato alla provincia di Ragusa. “Una problematica – sottolineano – che coinvolge l’intera comunità ragusana e che vede in primo piano la Soprintendenza ai Beni culturali della nostra provincia. La situazione, in questo momento, risulta essere in fase di stallo, a causa del concordato della ditta appaltatrice e delle pastoie burocratiche. Sembra assente o quasi disinteressato il Comune che non richiede notizie ufficiali alla Soprintendenza, come se il problema non investisse l’intera comunità ragusana”.

“E’ utile ricordare a noi cittadini – continua Comibleo – l’impegno economico già riversato su questo monumento, prima con i fondi della legge su Ibla unitamente ad altri della Protezione civile regionale, sindaco Mimmo Arezzo, il concorso di progettazione del progetto preliminare finanziato da Comune, sindaco Nello Dipasquale, e il finanziamento in corso, reso possibile grazie al progetto realizzato dalla Soprintendenza, con i fondi europei, per opera dell’onorevole Nello Dipasquale”.

“Le ultime foto che abbiamo realizzato, però – sottolineano ancora da Comibleo – ci sembra che la dicano tutta sullo stato di degrado del cantiere, abbandonato a se stesso, privo, per altro, della obbligatoria segnaletica stradale di sicurezza diurna e notturna".