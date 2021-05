Rifiuti, ancora i soliti problemi a Ragusa e negli altri comuni iblei: la protesta del PD

“Quando la provincia di Ragusa passa in zona gialla, ecco che facciamo i conti con il fermo in contemporanea dell’impianto di Trattamento meccanico biologico e dell’impianto di compostaggio di Cava dei modicani. Un grave disservizio per tutti i cittadini in un periodo in cui, tra l’altro avrebbe dovuto essere preventivato un maggiore incremento di persone in giro oltre che di visitatori”. E’ quanto afferma il capogruppo del Pd al Consiglio comunale di Ragusa, Mario Chiavola, stigmatizzando la mancanza di progettualità e programmazione da parte dell'amministrazione comunale. “Ancora una volta – continua Chiavola – i cittadini ragusani, pur ricevendo in questi giorni il conto della Tari, molto salata, devono confrontarsi con una serie di disservizi per i soliti problemi che si verificano negli impianti in questione. Solo che, stavolta, si sono verificati in contemporanea. Prendiamo atto che il sindaco di Ragusa, anche in qualità di presidente della Srr, non è riuscito a pianificare l’operatività di questi impianti nella maniera più adeguata. Da anni, ad esempio, chiediamo che fine abbia fatto la quarta vasca di Cava dei modicani. Domande che rimangono senza risposta”.