E' morta a Siracusa la prof Migliore: fu un'icona alle Einaudi

E' stata per una quarantina di anni la prof di educazione fisica per eccellenza a Siracusa. Ha allevato tantissime generazione ed è stata pure una icona del liceo scientifico Einaudi. E' morta oggi Graziella Ballatore. Ai tempi la conoscevano con il cognome del marito, pertanto l'insegnante scomparsa era per le ragazze del liceo, la prof Migliore. Da tempo l'insegnante era ospite di una Casa famiglia, ma sempre circondata dall'affetto dei figli e dei nipoti. Era vedova da alcuni anni e gli erano rimasti i figli Salvo e Marcello, stimati professionisti siracusani, il primo psicologo all'Asp di Siracusa, Marcello ordinario di chirurgia toracica al Policlinico di Catania e primario del raparto. Alla famiglia Migliore vanno le condoglianze della direzione e della redazione di Nuovo Sud.