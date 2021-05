Coronavirus in Calabria, 193 nuovi casi e 4 decessi

Ancora in calo i nuovi positivi in Calabria: sono 193 (ieri erano 253) i casi registrati nelle ultime 24 ore a fronte di 3.641 tamponi. Diminuiscono anche le vittime, quattro, meno una rispetto a ieri (1.109).Prosegue anche il trend al ribasso del numero di ricoverati - 2 nei reparti di cura (380) e -4 nelle terapie intensive (25). In discesa anche il numero degli isolati a domicilio, -5 (11.929), mentre aumentano di 200 unità i guariti che in totale sono 50.965. Ad oggi, in Calabria, sono stati sottoposti a test 759.389 soggetti per un totale di 824.238 tamponi eseguiti. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 64.408, quelle negative 694.981.

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 68, Catanzaro 42, Reggio Calabria 34, Crotone 32 e Vibo Valentia 17 .

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Cosenza: Casi attivi 7.411 (95 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 33 in reparto al presidio di Rossano; 0 ricoveri in terapia intensiva a Rossano; 11 al presidio ospedaliero di Acri; 10 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all'ospedale da Campo; 9 in terapia intensiva, 7.248 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 14.194 (13.694 guariti, 500 deceduti); Catanzaro: Casi attivi 1.803 (37 in reparto all'Azienda ospedaliera di Catanzaro; 8 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 11 in reparto all'Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 8 in terapia intensiva; 1.739 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 7.662 (7.532 guariti, 130 deceduti); Crotone: Casi attivi 764 (27 in reparto; 737 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 5.310 (5223 guariti, 87 deceduti); Vibo Valentia: Casi attivi 343 (19 ricoverati, 324 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 4.871 (4785 guariti, 86 deceduti); Reggio Calabria: Casi attivi 1.962 (94 in reparto all'Azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 22 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 8 in terapia intensiva; 8 ricoveri in reparto al presidio ospedaliero di Melito; 1.830 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 19.694 (19.388 guariti, 306 deceduti). Quattro guariti attribuiti ieri a Catanzaro oggi vengono inseriti nell'Asp di provenienza che è quella di Cosenza.