Ruba cassette di limoni sulla Rosolini - Pachino, finisce ai domiciliari

Nella giornata di ieri, agenti del Commissariato di Pachino hanno arrestato A.L., 41 anni, per furto aggravato di agrumi.

L’uomo, noto agli investigatori del Commissariato perché dedito a furti di ogni genere, anche operati per finalità estorsive, è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.

In quest’ultimo episodio, l’arrestato, dopo aver danneggiato una rete metallica posta a protezione di un terreno, sito nei pressi della strada provinciale Rosolini-Pachino, aveva asportato alcune cassette di limoni.