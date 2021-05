Palermo, donna travolta da un'auto in via Della Verdura: perde la vita

Incidente mortale questa mattina a Palermo, in via Duca della Verdura all'incrocio con via Liberta' e nei pressi del Giardino Inglese. Una donna ha perso la vita dopo essere stata investita da una Ford attorno alle ore 10, mentre stava attraversando la strada. Giunti sul posto in maniera tempestiva i soccorsi, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso della signora. Sul luogo dell'incidente la polizia municipale e l'infortunistica stradale per i primi rilievi. Traffico in tilt in via Libertà.