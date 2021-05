tre persone sono rimaste ferite nello scontro avvenuto questa mattina sulla statale 114 in territorio di Priolo Gargallo. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia stradale si sono scontrate un'ambulanza e un'auto Opel Karal che viaggiavano nello stesso senso di marcia Siracusa-Catania. Feriti i due occupanti l'ambulanza e il conducente della Opel. I tre feriti sono stati ricoverato in ospedale.