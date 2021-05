Petrolchimico di Siracusa, Musumeci firma protocollo di intesa per area di crisi Polo industriale

E' prevista per domani alle 12, nella sede della Camera di Commercio sud-est Sicilia di Siracusa (via degli Abruzzi, 4) la firma del protocollo d'intesa per istituire l'area di crisi industriale complessa del Polo Petrolchimico di Siracusa. Saranno presenti il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e gli assessori regionali alle Attività produttive ed Energia, rispettivamente Mimmo Turano e Daniela Baglieri. Il protocollo è frutto di un lavoro propedeutico avviato nei mesi scorsi con i rami dell'amministrazione coinvolti, gli 11 Comuni dell'area interessata, le aziende, i sindacati, l'Autorità di sistema portuale Sicilia orientale e la Camera di commercio del sud-est Sicilia e ha l'obiettivo di favorire la riconversione industriale della zona.