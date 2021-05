Sicilia in zona gialla: tornano a "vivere" bar e ristoranti all'aperto

Prima giornata "in giallo" per la Sicilia: quasi una festa della "liberazione" dopo mesi di restrizioni anti-Covid. Complice una temperatura estiva, col termometro che ha toccato quasi trenta gradi in alcune zone dell'isola, chi ha potuto fin dalle prime ore del mattino si è recato in spiaggia a godersi il sole e il mare cristallino.

Pieni i tavolini all'aperto di bar e ristoranti. Dopo mesi sono "tornati" la colazione e l'aperitivo. Da Palermo a Catania, da Messina a Siracusa la gente si è riversata nelle strade, nei parchi, nei lungomare.

Anche i numeri dimostrano che il trend dei contagi è in calo. Dopo lunghe settimane di ansia e preoccupazione, i dati aggiornati rivelano che i nuovi positivi sono 299 su 12.497 tamponi processati, con una incidenza del 2,4 %, anche se in leggero aumento rispetto alla precedente rilevazione, quando la percentuale si attestava al 2,1%. La Regione è sesta per numero di contagi giornalieri. Le vittime sono state quattro, 5.667 il totale dall'inizio della pandemia. Negli ospedali i ricoverati sono 920, 10 in meno rispetto al giorno precedente; nelle terapie intensive sono 112, sei in meno