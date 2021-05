Siracusa, la Finanza sequestra cocaina e hashish alle 'Case parcheggio'

Continua incessante l’attività dei finanzieri del Comando Provinciale di Siracusa volta alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti nei principali luoghi di aggregazione giovanile.

Le operazioni sono state eseguite dai Baschi verdi della locale Compagnia nel corso dei normali servizi di controllo economico del territorio disposti dal Comandante Provinciale di Siracusa.

Nel corso dell’attività un cittadino extracomunitario, di 38, è stato sorpreso nella zona nota come “case parcheggio” con 2 dosi di cocaina e 1 di marijuana occultate all’interno di una custodia di occhiali: il giovane, in compagnia di altri due ragazzi gravati da precedenti di polizia, non aveva al seguito i documenti di riconoscimento e forniva delle generalità che hanno destato subito sospetto ai militari. Infatti, il successivo controllo al “Sistema Automatizzato di Identificazione delle Impronte” ha confermato che il cittadino marocchino aveva fornito false generalità.

Al termine delle attività, il trentottenne è stato deferito alla locale Procura della Repubblica di Siracusa.

Un’attenta ricognizione dei luoghi in cui si trovavano i tre giovani ha consentito ai Baschi Verdi, con l’ausilio dell’infallibile cane antidroga Hold, di rinvenire e sequestrare 14 dosi di cocaina, 3 dosi di hashish e 1 dose di marijuana per un peso complessivo di circa 4,8 grammi abilmente occultate da ignoti nella nota zona di spaccio.