Minacce aggravate, denunciato a piede libero a Catania

Nella mattinata di ieri, personale delle Volanti della Questura di Catania, impegnato nell’ordinario servizio di controllo del territorio, ha denunciato in stato di libertà un uomo, resosi responsabile del reato di minacce aggravate.

Nello specifico, intorno alle 9:30, personale motomontato interveniva nei pressi della stazione centrale dove era stato segnalato un posteggiatore abusivo che, poco prima, munito di un coltello, aveva minacciato un uomo in seguito a una lite dovuta a futili motivi.

La perquisizione a carico del posteggiatore ed estesa al veicolo a lui in uso dava esito negativo; sulla base delle dichiarazioni della vittima l’uomo veniva, pertanto, denunciato per il reato di minacce aggravate e sanzionato amministrativamente per aver svolto l’attività di parcheggiatore abusivo.