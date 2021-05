Agenti del Commissariato di Pachino hanno denunciato due persone per il reato di evasione dagli arresti domiciliari ed un uomo di 68 anni per aver reiteratamente rubato il cibo per i cani lasciato nelle ciotole sparse per i vari punti ristoro di Noto per sfamare e dissetare i cani randagi.

Il cibo per i cani era portato da un’associazione di volontariato che si occupa di tutela dell’ambiente e di cura degli animali.