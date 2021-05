Palermo, vaccinato fratel Biagio Conte: "Fatelo tutti"

Fratel Biagio, il missionario laico responsabile della missione 'Speranza e Carita'' di Palermo si e' vaccinato. Nei giorni scorsi ad avere somministrate le dosi erano stati 75 ospiti della comunita' di via Archirafi e diverse persone impiegate come autisti e come magazzinieri che prestano il loro aiuto. Ringraziando l'Asp di Palermo e il commissario per l'emergenza Coronavirus Renato Costa, il missionario ha rivolto un invito alla vaccinazione "Apritevi al vaccino, tutti. Non solo gli ultimi...Continuiamo cosi', in tutti i luoghi dove ci troviamo, compiamo tanti gesti e segni di Carita' che diano speranza, conforto e amore soprattutto ai piu' sofferenti". La comunita' di fratel Biagio ospita nelle varie sedi della citta' barboni, vagabondi, giovani sbandati, alcolisti, ex detenuti, separati, prostitute, profughi e immigrati.