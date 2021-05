Play off di serie C, per il Palermo domani gara secca in casa della Juve Stabia

Secondo turno della prima fase dei play-off in serie C. Si gioca sempre con gara secca sul campo della migliore classificata nella stagione regolare che al termine dei 90' puo' contare su due risultati.

Nel girone C entra in scena il tanto atteso Bari che al termine di una stagione regolare che si puo' definire decisamente inferiore alle attese si è piazzato al quarto posto; l'avversario sara' il Foggia (ore 17.45) che dopo aver chiuso al nono posto si è concesso il lusso di andare a vincere 3-1 sul campo del Catania;

nei due precedenti derby pugliesi della stagione successo dei rossoneri per 1-0 allo 'Zaccheria' e dei 'Galletti' al 'San Nicola' con lo stesso risultato.

Domani in campo pure Juve Stabia-Palermo (ore 17.30), ovvero quinta contro settima sarà l'altro match del raggruppamento meridionale; le 'Vespe' che hanno chiuso il torneo con 8 successi su 9 hanno rischiato parecchio contro la decima, la Casertana, acciuffando l'1-1 nel finale su calcio di rigore; i rosanero sembrano aver ritrovato la quadratura del cerchio in questo finale di stagione e dopo i successi negli ultimi due turni è seguito quello dei play-off con il 2-0 al Teramo; vittorie in trasferta nei due precedenti con il Palermo, allora allenato da Boscaglia, vittorioso 2-1 a Castellamare di Stabia e con i gialloblù che invece si sono imposti per 4-2 al 'Barbera' lo scorso 7 marzo quando già sulla panchina dei siciliani sedeva Filippi.