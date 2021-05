Protocollo d'intesa per istituire l'area di crisi del Polo Petrolchimico di Siracusa

E' stato firmato nella sede della Camera di Commercio di Siracusa il Protocollo di intesa per istituire l'area di crisi industriale del Polo industriale di Siracusa. Si tratta di uno strumento finalizzato al recepimento di finanziamenti pubblici, nazionali ed europei, per il processo di rilancio della zona industriale attraverso le bonifiche e la riconversione energetica. A sottoscrivere l'intesa sono stati la Regione siciliana, 11 Comuni del Siracusano, quelli attorno all'area industriale, le aziende del Polo petrolchimico, tra cui Versalis spa, Erg Power, Sonatrach, Lukoil, Sasol, Air liquide, Confindustria Sicilia, i sindacati, la Camera di commercio del Sud Est Sicilia e l'autorita' portuale della Sicilia orientale. "La candidatura e' soltanto un atto iniziale, occorre che la Regione faccia una istruttoria per arrivare ad una delibera di giunta" ha detto il dirigente dell'assessorato regionale alle Attivita' produttive, Carmelo Frittitta, spiegando le tappe del protocollo prima dell'arrivo dei finanziamenti. "Dopo il via libera della giunta - ha detto Frittitta - l'istanza sara' inviata al ministero per lo Sviluppo economico che valutera' se esistono le condizioni per il riconoscimento dello status indicato nel protocollo. A quel punto, si aprira' un percorso che prevede la possibilita' di finanziare progetti di riconversione e reindustrializzazione con fondi regionali, statali ed europei. Il protocollo era elemento importante per verificare se esistevano le condizioni, a livello territoriale, per avviare procedura cosi' complessa. E abbiamo trovato la massima sinergia. L'idea era quella di partire da una situazione crisi, acuita dagli effetti della pandemia e utilizzarla quale momento di rilancio per una vera e concreta transizione energetica".