Esplode la fogna a Marzamemi: commercianti costretti a spalare la melma

Mezzogiorno di fuoco a Marzamemi, borgo marinaro di Pachino, che continuano a spacciare per 'perla dello Mediterraneo'. Questa mattina alle 12 ci sono state scene da terzo mondo da trasformare la frazione in 'capitale del Burundi'. E' esplosa la rete fognaria, allagando i locali della Balata ed il vicolo di Villadorata di melma I commercianti della zona sono stati costretti ad 'armarsi' di ramazze per spingere l'acqua verso il male del piccolo porticciolo. Così l'inquinamento terrestre è stato sversato in mare. Secondo quanto si apprende, non sarebbero intervenuti i tecnici del Comune, ma la vicenda è stata lasciata sul groppone dei titolari delle attività commerciali.

Alfredo Spiraglia della 'Città in Movimenti' che già domenica scorsa aveva denunciato perplessità sui lavori della rete fognante, ha parlato di emergenza sanitaria ed ha subito chiesto un incontro con il presidente della Regione, Nello Musumeci. "Vedere la melma dappertutto - ha detto Spiraglia - ha dell'increscioso e rischia di penalizzare più della pandemia, la stagione turistica imminente. La situazione a Marzamemi, ma anche a Pachino è fuori controllo. Serve l'intervento immediato del governo regionale"