Turismo, la Msc Crociere inserisce la tappa di Siracusa della Seaside

"Da agosto ad oggi abbiamo accolto 60 mila viaggiatori in sicurezza, grazie al rigoroso Protocollo di salute che applichiamo su tutte navi. E siamo lieti di aver inserito Siracusa tra le nostre destinazioni in Sicilia, dopo Messina e Palermo".

Lo ha sottolineato Leonardo Massa, managing director di MSC Crociere, oggi sulla MSC Seaside, ammiraglia di MSC Crociere, nave tra le più avanzate al mondo dal punto di vista tecnologico, che farà scalo in città ogni martedì per tutta la stagione estiva a Siracusa.

A bordo si è tenuta la tradizionale cerimonia del "Maiden Call", alla presenza del comandante di MSC Seaside Marco Massa - e delle principali autorità, tra cui l'arcivescovo Francesco Lomanto, il sindaco Francesco Italia, il comandante del Porto D'Aniello.

"Siracusa e i suoi incantevoli dintorni offrono un'ampia e diversificata scelta di escursioni che permettono ai nostri ospiti di scoprire le bellezze di questo meraviglioso territorio. L'offerta è adatta infatti ad ogni tipo di viaggiatore, prevedendo le visite a siti storici ed archeologici, a importanti musei, senza trascurare panorami mozzafiato e la possibilità di gustare i sapori della gastronomia locale" ha spiegato Leonardo Massa.

Attualmente la nave, per via dell'emergenza sanitaria, ospita circa 2 mila passeggeri (su una capienza massima di 5600) che possono scegliere un giro alla scoperta di Siracusa e nelle suggestive città barocche dei dintorni del capoluogo, Patrimonio dell'umanità dell'Unesco. Previste escursioni anche sull'Etna, Taormina e Noto.

MSC Seaside, giunta per la prima volta a Siracusa lo scorso 4 maggio, è partita il 15 maggio da Genova ed effettua crociere settimanali di 7 notti nel Mediterraneo occidentale, con un itinerario che prevede, oltre alle destinazioni inedite di Siracusa e Taranto, gli scali di La Valletta (Malta) e Civitavecchia.