Covid Italia, 4.452 nuovi casi e 201 decessi: positività all'1,69%

Sono 4.452 i contagi da coronavirus in Italia oggi, martedì 18 maggio, secondo i dati della Protezione Civile nel bollettino regione per regione. Da ieri nelle regioni sono registrati altri 201 morti, che portano il totale a 124.497. Nelle ultime 24 ore eseguiti 262.862 tamponi, l'indice di positività scende a 1,69%. Dopo le decisioni su coprifuoco, riaperture e zone, oggi nel Paese si registra un ulteriore calo dei pazienti in terapia intensiva: sono 1.689 (-65 da ieri), con 86 nuovi ingressi.