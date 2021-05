Modica, aperte le immatricolazioni al corso di laurea in Scienze del Servizio Sociale

Sono aperte le immatricolazioni al Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale dell’Università degli Studi di Messina. Fino al 30 Settembre p.v. è possibile iscriversi al Corso di Laurea la cui sede distaccata è nella Scuola per Assistenti Sociali “Stagno D’Alcontres”. E’ prevista, per l’anno accademico 2021/2022, la possibilità di frequentare le lezioni in aula a Modica, con il supporto di docenti/tutor della Scuola, con collegamento in videoconferenza con l’Università di Messina. La Scuola, inoltre, continuerà a garantire la gestione e il supporto per le attività obbligatorie di tirocinio curriculare.

La Laurea triennale in Scienze del Servizio Socialepermette di sostenere l’esame di abilitazione per l’esercizio della professione di assistente sociale. Un’opportunità formativa di grande interesse, considerato che l’ultima indagine del CNEL ha inserito al primo posto l’assistente sociale tra i profili professionali più ricercatidalla pubblica amministrazione.

Da quest’anno, secondo una normativa nazionale, per immatricolarsi ai corsi sarà necessario accedere con le credenziali SPID.

L’Università degli Studi di Messina ha confermato le fasce contributive dello scorso anno e la no tax area fino 24.000 euro. Sono esonerati dal pagamento del contributo omnicomprensivo annuale i centisti e centisti e lode. Una nuova agevolazione, inoltre, è stata prevista per gli studenti, i cui genitori sono deceduti a causa del Covid-19, una riduzione pari al 50% del contributo onnicomprensivo annuale. E’ possibile inoltre presentare domanda per ottenere le borse di studio che lo scorso anno accademico sono state erogate alla quasi totalità degli idonei.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la Segreteria della Scuola ai numeri 0932/947851 – 0932/942066 o all’indirizzo di posta elettronica segreteria@unimodica.it