Marijuana e hashish in casa, un arresto a Catanzaro

Detenzione ai fini di spaccio di oltre 500 grammi di marijuana e hascisc. Questa l'accusa con cui la Polizia di Stato ha arrestato a Catanzaro M.C., di 40 anni, finito, su disposizione del Pm ai domiciliari.

Nel corso di un controllo, gli agenti della Squadra Volante hanno notato un'auto sospetta ferma ad un distributore di benzina alla cui guida c'era una persona nota alle forze dell'ordine. Effettuata una perquisizione sia dell'autista del mezzo che del veicolo, i poliziotti hanno spostato la loro attenzione all'abitazione dell'uomo situata a pochi metri da dove era parcheggiata l'auto. Qui, in vari ambienti e mobilio, insieme all'occorrente per la preparazione ed per il confezionamento delle dosi (un bilancino e una bilancia di precisione con tracce di stupefacente, un elettrodomestico per la conservazione sotto vuoto e relativo cellophane, un grinder in metallo) gli agenti hanno trovato anche 510 grammi di marijuana e due grammi di hascisc. Da qui l'arresto. (