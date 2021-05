Randazzo, Soccorso alpino ritrova 51enne che si era perso

Allertati dal 118 nella tarda serata di martedì 18 maggio, i tecnici della Stazione Etna Nord del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano sono intervenuti per la ricerca di un uomo di 51 anni, disperso nel territorio del Comune di Randazzo. L'uomo è stato rapidamente ritrovato dalle squadre di soccorso del SASS e affidato ai sanitari del 118, presenti sul posto con un'ambulanza. Hanno collaborato alle ricerche, i Vigili del fuoco, Carabinieri e la Polizia Municipale di Randazzo. Allertati i SAGF di Nicolosi.

Il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, in caso di incidenti su pareti di roccia, sentieri, ambienti innevati, in grotta e gole fluviali, o in caso di dispersi in ambiente impervio e ostile, è allertabile mediante il Numero Unico di Emergenza (NUE) 112, sempre chiedendo esplicitamente l’intervento del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - CNSAS. Il NUE112 trasferirà la chiamata di soccorso alla Centrale Operativa 118, la quale provvederà ad allertare il Soccorso Alpino e Speleologico.