Si inaugura venerdì 21 al PalaCaltagirone l'hub vaccinale del Calatino

Si inaugura venerdì 21 maggio, al PalaCaltagirone “Don Pino Puglisi”, il grande hub vaccinale del Calatino che potrà inoculare, a regime, mille vaccini anti-Covid al giorno. L'inaugurazione - alle 11 di venerdì – e la conseguente apertura, al PalaCaltagirone “Don Pino Puglisi” di via delle Industrie, del grande hub rende inevitabili alcuni provvedimenti necessari per disciplinare la sosta nelle aree a ridosso della struttura, in considerazione del previsto incremento del traffico. Un’ordinanza dirigenziale, firmata dal comandante della Polizia municipale, colonnello Renzo Giarmanà, istituisce, pertanto, a partire dalle 7 di giovedì 20 maggio, “il divieto di sosta con rimozione forzata H 24, in tutte le aree antistanti gli ingressi del PalaCaltagirone e in via Agesilao Greco, lato destro (adiacente all’ex Standa). Ciò sarà evidenziato con apposita segnaletica.