Pesca in sicurezza nel Canale di Sicilia, i sindacati avviano una raccolta firme

Flai Cgil, Fai Cisl e Uila pesca hanno lanciato una petizione per chiedere un intervento del governo che garantisca la sicurezza dei pescatori nel canale di Sicilia e il prosieguo delle loro attivita' di pesca. La raccolta di firme su http://chng.it/2ncJsMHm . "Troppo spesso i pescatori di Mazara del Vallo sono stati vittime di attacchi da parte dei militari libici. Chiediamo all' esecutivo- dice Tonino Russo, segretario generale della Flai Sicilia di affrontare il problema, di chiarirne le ragioni e soprattutto di mettere in atto tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei pescatori e il loro diritto a continuare a svolgere un'attivita' lavorativa fondamentale per loro, per le loro famiglie e per l'economia della Sicilia".