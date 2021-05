Scuola, a Palermo va in scena la protesta dei Cobas per l'assistenza ai disabili

Il sindacato di classe Palermo/Sicilia di Slai Cobas protesta a Palermo, sotto la sede della Citta' metropolitana a Palazzo Comitini in via Maqueda, contro il licenziamento da parte della Regione Siciliana di 2.400 lavoratori specializzati nell'assistenza agli studenti disabili, nelle scuole dell'isola e per la mancata ripartenza del servizio. Gli assistenti igienico-personale lamentano "di essere senza reddito e lavoro da un anno e ricordano come gli studenti disabili siano privati di alcuni servizi a loro essenziali presso gli istituti scolastici e, dunque, del diritto allo studio sancito dalla Costituzione".