Augusta, tenta rapina in un negozio ma è messo in fuga dai clienti: arrestato

Nel pomeriggio di ieri, agenti del Commissariato di Polizia di Augusta hanno arrestato Cristian Scimonelli , di 28 anni, già noto alle forze dell’ordine, per i reati di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, tentata rapina e porto di oggetti atti ad offendere. L’uomo, nel primo pomeriggio di ieri, si è introdotto all’interno di un esercizio commerciale in via Megara, impugnando una pistola e minacciando i titolari che, però, hanno reagito costringendolo alla fuga. Rintracciato dagli agenti di polizia, Scimonelli puntava l’arma contro i poliziotti che, però, riuscivano a disarmarlo e ad arrestarlo. Dopo le incombenze di rito, l’arrestato è stato portato nel carcere di Cavadonna.